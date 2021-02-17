POMEM polis alımı sonuçlarını ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. 27. Dönem polis alımı için adaylar 15 Şubat tarihinde sınava girmişti. Söz konusu sınavın ardından gözler EGM ve PA tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis alımları ne zaman?

POMEM sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair henüz EGM ve PA tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak en son yapılan açıklamaya göre polis alımı için ön sağlık aşamalarına başlandığı duyuruldu.

Polis alımları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2021 yılında yapılacak POMEM, PÖH polis alımı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yıl yapılacak yeni alımların 27. Dönem polis alımı işleminin tamamlanmasının ardından açıklanacağı tahmin ediliyor.