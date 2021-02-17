  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis alımları ne zaman?
Gündem

POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis alımları ne zaman?

POMEM polis alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Polis adayları, 15 Şubat tarihinde sınava girmişti. Bunun üzerine POMEM sonuçlarının EGM ve PA tarafından ne zaman açıklanacağını sorgulanmaya başladı. Söz konusu sınavın ardından gözler EGM ve PA tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 19:49:00 -
POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis alımları ne zaman?

POMEM polis alımı sonuçlarını ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. 27. Dönem polis alımı için adaylar 15 Şubat tarihinde sınava girmişti. Söz konusu sınavın ardından gözler EGM ve PA tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis alımları ne zaman?

POMEM sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair henüz EGM ve PA tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak en son yapılan açıklamaya göre polis alımı için ön sağlık aşamalarına başlandığı duyuruldu.

Polis alımları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2021 yılında yapılacak POMEM, PÖH polis alımı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yıl yapılacak yeni alımların 27. Dönem polis alımı işleminin tamamlanmasının ardından açıklanacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara şehidinin babası
Gündem

Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü

Gara'da katledilen 13 şehitten biri olan Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK'nın şehit vatandaşlarımızın jetlerin bombalama..
İran baskı yaptı! Rusya çekildi
Dünya

İran baskı yaptı! Rusya çekildi

Rusya, İran ile büyük kriz yaşadığı Tayfur Üssü ve T-4 Üssü olarak da anılan Tiyas Askeri Hava Üssü'nü tamamen terk etti.
Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar
Dünya

Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar

Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri savunma sektörü üzerine iş birliği anlaşması imzaladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay