POMEM sınav ücreti ne kadar? 28. dönem POMEM başvuru ücreti ne zaman yatırılacak?

POMEM'lere lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak. POMEM 28. dönem sınav ön başvuru nasıl yapılacak? Adaylar, 27 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

POMEM başvuru şartları

Polis Akademisinden yapılan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

POMEM başvuruları nasıl yapılacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

POMEM başvuru ücreti nasıl yatırılır?

POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMADAN YAPILACAKTIR.

POMEM sınavı nasıl yapılır?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

POMEM başvurusu boy kilo beden aralığı nedir?

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)