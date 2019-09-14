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POMEM özel harekat kadın polis alımı başvurusu ne zaman? 500 kadın özel harekat alımı başvuru şartları

POMEM bünyesinde 500 kadın özel harekat polisi alımı yapılacak. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis alımına ilişkin ön başvuru tarihleri ve adaylarda aranan şartlar açıklandı. Peki, POMEM özel harekat kadın polis alımı başvurusu ne zaman? 500 kadın özel harekat alımı başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:33
POMEM özel harekat kadın polis alımı başvurusu ne zaman? 500 kadın özel harekat alımı başvuru şartları

POMEM bünyesinde 500 kadın özel harekat polisi alımı yapılacak. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis alımına ilişkin ön başvuru tarihleri ve adaylarda aranan şartlar açıklandı. Peki, POMEM özel harekat kadın polis alımı başvurusu ne zaman? 500 kadın özel harekat alımı başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

POMEM özel harekat kadın polis alımı başvurusu ne zaman?

Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

500 kadın özel harekat alımı başvuru şartları neler?

Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak.

Özel harekat öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda, lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından lise mezunu olanların 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 52, önlisans mezunlarının 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 52, lisans mezunlarının da 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az 48 puan almaları gerekiyor.

Özel harekat öğrenci adaylığına başvuran adayda ayrıca 162 santimden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması şartı aranıyor.

Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:33
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