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Eğitim POMEM mülakat sonuçları sorgula | 2021 27. POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

POMEM mülakat sonuçları sorgula | 2021 27. POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 17:17:00 -
POMEM mülakat sonuçları sorgula | 2021 27. POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapacak. 27.dönem başvuruları 8-21 Aralık 2020'de yapıldı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM mülakat sonuçları sorgula | 2021 27. POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Sonuçların ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

POMEM mülakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,               

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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