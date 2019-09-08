POMEM 25. dönem polis alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. POMEM polis alımı başvuru şartları bu konuda ilgili olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, POMEM 25. dönem polis alımı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

POMEM 25. dönem polis alımı ne zaman?

Yıl içerisinde farklı dönemlerde polis alımları için ilan açan POMEM duyuruları yakından takip ediliyor. Kurumdan yapılan son duyuruya göre; Polis Amirleri Eğitim Merkezine polis alımı yapılacağı belirtildi. İlana göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak.

Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2019 yılının başında 15 bin polis alımı yaptıklarını söyledi. 15 bin polis alımının ardından bir 10 bin daha polis alacaklarını söyleyen Bakan Soylu , bu alım için Eylül ayını işaret etti. 10 bin yeni polis alımı için Bakan Soylu , 'Eylül ayında, önümüzdeki süreçte alacağız" dedi. KPSS 'den sonra yapılacak alım öncesi polis adayları , başvuru şartlarında bazı esnetilmeler yapılmasını istiyor.

POMEM polis alımı başvuru şartları neler?

500 kadın polis alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki dönemde polis alımı için başvuru şartları şu şekildeydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması