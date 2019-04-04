POMEM 24. Dönem polis başvuruları 500 kadın polis alımları son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis memuru alımlarına yöneli son dakika duyuru yaptı. EGM 24. Dönem POMEM polis başvurularında 500 kadın polis memurunun alımının yapılacağını açıkladı. EGM POMEM 24. Dönem polis alım ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edileceği açıklandı.

24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için 500 kadın polis memuru adayı daha alınacağı böylece toplam sayının 3 bine yükseleceği bildirildi.24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için 500 kadın polis memuru adayı daha alınacağı böylece toplam sayının 3 bine yükseleceği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Güven Masası" uygulaması kapsamında görevlendirmek üzere önlisans mezunu 500 kadın polis memuru adayının alınacağı belirtildi. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edileceği açıklandı. "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirlikleri ve benzer birimlerde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis adayı alınacağına ilişkin duyuru 25 Mart'ta yapılmıştı.

Polis Akademisi'nden 24. dönem POMEM sınav duyurusu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatıyla hayata geçirilen “Güven Masası” uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı 25 Mart 2019 tarihinde Başkanlığımız resmî internet adresinde ilan edilmiştir.

Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru alımı talimatı doğrultusunda, duyuru ilanına eklenmiştir. Bu kapsamda; Başkanlığımızca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

POMEM polis memuru başvuru şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.