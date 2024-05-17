Polonya'ya 24'üncü TB2'yi Haluk Bayraktar teslim etti! Baykar'dan tarihi anlaşma: Tedbirleri ile ilgili hazırlıklar tamam

Polonya ile 2021’de imzalanan ve toplam 24 adet TB2 ve alt sistemlerini içeren anlaşma, bugün yapılan son teslimat paketi ile tammalandı. Polonya’da düzenlenen törene, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayrakta’ın yanı sıra Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.

Üç yıl önce yapılan ve tahminen 270 milyon dolarlık olduğu ifade edilen anlaşma, dönemin en önemli anlaşmalarından biri olmuştu.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı paylaşımla şunları söyledi:

“BAYKAR tarafından geliştirilerek Polonya Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek olan 24 adet #BayraktarTB2 SİHA Teslim Törenini Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı @pawelbejda’nın ev sahipliğinde Varşova Büyükelçimiz @RaufAlp Denktaş ve Baykar Genel Müdürü @haluk Bey’in katılımları ile bugün Polonya’da gerçekleştirdik.



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Bu ihracatla, ülkemiz tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını gerçekleştirmiş olduk…”

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