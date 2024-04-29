Polonya’nın Güney Kore üretimi balistik füzesi görüntülendi: O bakanlık ziyaret yaptığı sırasında ateşledi

Güney Koreli savunma sanayii araştırmacısı Mason tarafından yapılan paylaşıma göre Güney Kore, Polonya Savunma Bakanlığı heyetinin ülkeyi ziyareti esnasında CTM-290 balistik füzesini ateşledi. Paylaşılan videoda Homar-K (K239 Chunmoo) ÇNRA sisteminden CTM-290 balistik füzesi ateşlendiği görülmekte. Bu test atışı, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve beraberindeki heyetin Güney Kore’ye ziyaret esnasında gerçekleşti.

Homar-K, K239 Chunmoo ÇNRA’nın yerel isimlendirilmesi sonucunda ortaya çıktı. ÇNRA, yerel olarak üretilen Jelcz P883.57 8×8 kamyon şasisinden türetilen, özel olarak tasarlanmıştır. Sistem, Polonya’da geliştirilen TOPAZ atış kontrol sistemi ile de entegredir. Polonya’da lisans altında üretilen 239 mm CGR080 güdümlü füzesi ve 290 km menzil kabiliyetine sahip CTM-290 (Chunmoo Taktik Füzesi) olarak bilinen 600 km kısa menzilli taktik balistik füzesi ile uyumludur.

Bulgarian Military tarafından yapılan habere göre CTM-290 füzesinin (menzil ve harp başlığı) ABD üretimi ATACMS ile karşılaştırılabileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak ilgili test atışının sadece Polonya için değil aynı zamanda K239 sistemini kullanan Orta Doğu ülkeleri için de faydalı olacağı ifade edilmekte. Hem BAE hem de Suudi Arabistan’ın bilinmeyen miktarlarda K239 Chunmoo sistemini konuşlandırdığı ve bu balistik füzeyi de satın almayı düşündüğü aktarılmakta.

CTM-290 balistik füzesi

Sistem, Ure-I/KTSSM Block-I füzesinin ihraç edilen bir çeşididir. Mevcut Ure-I/KTSSM Block-I füzesi ile halihazırda geliştirilmekte olan Ure-II/KTSSM Block-II füzesi arasında ara çözüm görevi görmektedir. CTM-290, 600 mm Ure-I/KTSSM Block-I ile benzer konfigürasyon ve şekle sahiptir. Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) hükümleri doğrultusunda sistemin menzili yaklaşık 290-295 km’ye çıkartılmıştır.

Füze, Ure-I/KTSSM Block-I’den delici ve termobarik harp başlıklarını taşıyabilmektedir. Buna ek olarak sistemin Ure-II/KTSSM Block-II’nin aksine üçüncü tür bir harp başlığı (yüksek patlayıcı (HE) harp başlığı) taşıması planlanıyor. Ure-I/KTSSM Block-I, Kuzey Kore sığınaklarını ve tahkimatlarını hedef alacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca şu anda geliştirilmekte olan Ure-II/KTSSM Block-II, K239L Chunmoo sistemi için ihraç edilen CTM-290 tipinden ayrı olarak Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri için başka bir balistik füze tipini temsil etmektedir. defenceturk'e göre: Füzenin geliştirilmesi 18 Eylül 2023’te Güney Kore Savunma Edinimi Programı İdaresi (DAPA) tarafından onaylanmıştır. Sistem üzerindeki çalışmaların Aralık 2027’ye kadar devam etmesi planlanıyor ve füzenin doğrudan düşman bölgelerini hedef almak üzere 300 km’nin üzerinde bir HE harp başlığı taşıyacak bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.