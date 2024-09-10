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Yaşam Polonyalı turist ayı saldırısını ucuz atlattı
Yaşam

Polonyalı turist ayı saldırısını ucuz atlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 09:22:00 -

Nemrut Krater Gölü civarında kamp kuran Polonyalı turist, ayı saldırısından son anda kurtuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kış mevsimine kadar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan  civarında bulunan anne ayı ve yavrular, Polonyalı turistin çadırına saldırdı.

Sebastian isimli Polonyalı turist, kamp yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne gitti. Havanın kararması ile birlikte çadırını kuran turist bir anda anne ve yavru ayıları karşısında gördü. Ne yapacağını şaşıran turist, bağırarak ayıları kaçırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ayılar çadıra saldırdı.

O esnada kalderada bulunan küçük göl civarında doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen, yabancı birinin bağırışlarını duyduğunu söyledi. Turiste yardımcı olup ayıları oradan uzaklaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Önen, “Arkadaşım Mustafa Uçak ile birlikte akşam saatlerinde kalderadan eve doğru gitmeye hazırlanıyorduk. Bir kişinin bağırışlarını duyunca hemen sesin geldiği yöne yöneldik. Polonyalı turist, çadırına saldıran ayıları bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyordu ve oldukça korkmuş bir haldeydi. Anne ve yavru ayılar, çadıra saldırmışlardı. Turistin yanına giderek ona bu bölgede ayı popülasyonunun çok fazla olduğunu ve buranın tehlikeli olabileceğini söyledik” dedi.

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