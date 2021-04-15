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Dünya Polonya'dan Rusya'ya nota
Dünya

Polonya'dan Rusya'ya nota

Polonya, 'diplomatik statü koşullarını' ihlal etmekle suçladığı üç Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti. Yapılan açıklamada, "15 Nisan 2021 tarihinde, Rusya Federasyonu'nun Polonya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'nin üç çalışanının istenmeyen kişi olarak ilan edilmesiyle ilgili bilgi içeren bir nota verildi" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 23:45:00 -
Polonya'dan Rusya'ya nota

Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'diplomatik statü' koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, "15 Nisan 2021 tarihinde, Rusya Federasyonu'nun Polonya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'nin üç çalışanının istenmeyen kişi olarak ilan edilmesiyle ilgili bilgi içeren bir nota verildi" denildi.

Açıklamada, kararın, Rus diplomatların 'diplomatik statü koşullarını ihlal etmeleri ve Polonya Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle' alındığı kaydedildi.

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