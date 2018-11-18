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Polonya'dan kritik açıklama! 'Saldıracaklar'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kuzey Akımı 2 doğalgaz hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Morawiecki, doğalgaz hattı devreye girdikten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını iddia etti.

18 Kasım 2018 Pazar 23:40
Polonya'dan kritik açıklama! 'Saldıracaklar'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının devreye girmesinden sonra Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıya geçebileceğini ileri sürdü.

Polonya Devlet Ajansı PAP’ın haberine göre Başbakan Morawiecki, Ukrayna’nın gaz nakil sisteminin Moskova için ‘bu kadar önemli’ olan rolü sona erdiği zaman Kiev’e yönelik ‘saldırganlığında tırmanış’ meydana gelebileceğini savundu.

Morawiecki, “Alman hükümetinin bunun bir iş projesi olduğu yönündeki tutumunu biliyorum. Fakat Oder nehrinin doğusunda buna hiç kimse inanmıyor” diye konuştu.

‘Kiev’e karşı harekete geçmeyi hiçbir şey engelleyemeyecek'

Rusya’yı ‘Kiev’e karşı harekete geçmeye hiçbir şeyin engellemeyeceğini’ söyleyen Morawiecki, Rus tarafının Avrupa’ya doğalgaz satışlarından elde ettiği geliri ordunun modernizasyonuna yatırdığına dikkat çekti.

Polonya Başbakanı, “Şimdi alıntı yapacağım kişi sizi şaşırtacak, fakat bir keresinde Lenin, kapitalistlerin ‘bize kendilerini asacağımız ipi satacak kadar’ açgözlü olduklarını söylemişti” ifadelerini kullandı.

Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki kollu bir boru hattının döşenmesini kapsıyor. Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek.

Bu yakınlarda ABD ile Ukrayna’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının yapımına karşı birlikte çalışmak için anlaştıkları açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:40
  1. Polonya
  2. Rusya
  3. Ukrayna

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