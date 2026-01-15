  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Polonya'dan İran kararı: "Derhal terk edin!"
Dünya

Polonya'dan İran kararı: "Derhal terk edin!"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Polonya'dan İran kararı: "Derhal terk edin!"

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bölgede tırmanan gerilim ve istikrarsızlık nedeniyle vatandaşlarına acil çağrı yaptı. Bakanlık, İran'da bulunan Polonyalıların ülkeyi derhal terk etmesini istedi.

Polonya, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarından İran’ı derhal terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İran'ın derhal terk edilmesi çağrısında bulunuyor ve bu ülkeye yönelik her türlü seyahatten kaçınılmasını öneriyor. İran'ın iç durumu istikrarsız" ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM SİSTEMİNE KAYIT ÇAĞRISI

Halen İran'da bulunan vatandaşlar için diplomatik temsilciliklerle iletişim kurabilmeleri amacıyla "Odyseusz" sistemine kayıt olmaları çağrısı yapıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bu sisteme kaydın güvenliği artırdığını belirterek, "Sisteme kayıt, önemli bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini kolaylaştırmaktadır" bilgisini paylaştı.

