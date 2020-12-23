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Dünya Polonya'da koronavirüs aşılaması başlıyor
Dünya

Polonya'da koronavirüs aşılaması başlıyor

Polonya'da koronavirüs salgınına karşı aşılamanın 27 Aralık Pazar günü başlayacağı bildirildi. Herkes için ücretsiz, gönüllülük esasına dayalı olan aşılama programında ilk sırada sağlık çalışanları yer alacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 03:12:00 -
Polonya'da koronavirüs aşılaması başlıyor

Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın Pfizer-Biontech Covid-19 aşısına onay vermesinin ardından Polonya'da kitlesel aşılamanın 27 Aralık Pazar günü başlayacağı bildirildi. Polonya Başbakanlık Ofisi Başkanı ve Aşılama Programı Yetkilisi Michal Dworczyk, konuk olduğu Polonya Radyosu 1. Programı'nda aşıların 10 bin adetlik ilk partisini 26 Aralık Cumartesi günü teslim alacaklarını açıkladı.

Ülke çapında toplu aşılama için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Michal Dworczyk, ilk aşılamaya 27 Aralık Pazar günü başlanacağını belirtti.

Ulusal Aşılama Programı kapsamında ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağı ülkede ikinci sırada ise 60 yaş üstü kişiler, bakım ve huzurevi çalışanları, polis, asker gibi güvenlik görevlileri, öğretmenler aşılanacak. Toplumun geri kalan kesimlerinin aşılanmasına daha sonra geçilecek.

Ülkede aşılar herkes için ücretsiz olacak ve gönüllülük esasına dayanacak.

Koronavirüs vaka sayıları 1 milyonu aşan Polonya'da Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 7 bin 192 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 309 kişinin de hayatını kaybettiğini bildiren Bakanlık, hastanelerde 18 bin 521 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bin 673 kişinin de solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti. Pandeminin başından bu yana ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 214 bin 525'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 25 bin 783'e yükseldi.

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