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Polonya’da bilanço artıyor: 5 ölü, 140 yaralı

Polonya’da Tatra dağlarında bulunan turist grubuna isabet eden yıldırım felaketinde bilanço artıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:47
Polonya’da bilanço artıyor: 5 ölü, 140 yaralı

Polonya’da Tatra dağlarında bulunan turist grubuna isabet eden yıldırım felaketinde bilanço artıyor. Sabah saatlerinde Malopolski bölgesi Wojewodası Piotr wik tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 140’a çıktı. On turistin de kaldıkları pansiyonlara dönmedikleri belirlendi. Kayıp 10 turisti arama çalışmaları sürerken, güç hava koşullarının hüküm sürdüğü bölgede daha kaç kişinin yardım beklediği ise henüz bilinmiyor.


Polonya-Slovakya sınırındaki Tatra dağlarında tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi olayında bilanço arttı. Dün öğleden sonra bölgenin en yüksek zirvelerinden biri olan Giewont dağ masifinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandı belirlenmişti. Gece saatlerinde ölü sayısı 5’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 4’ünün Polonyalı turistler olduğu belirlenirken, sınırın Slovakya tarafında hayatını kaybeden kişinin ise Çekya vatandaşı bir turist olduğu bildirildi. Ölenlerden ikisinin ise çocuk olduğu kaydedildi.


140 yaralı, en az 10 turist kayıp


Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü bölgede yaralı sayısının çok fazla olması dolayısıyla fırtınaya rağmen olay yerine 5 ambulans helikopter yollanmıştı. Bölgede bulunan bir pansiyon revire dönüştürülürken yaralıların ilk tedavisi burada yapılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ancak sabah saatlerinde Malopolski bölgesi Wojewodası Piotr wik yaptığı açıklamayla yaralı sayısının 140’a ulaştığını belirtti. On turistin kaldıkları otele dönmediğini ifade eden Piotr wik, turistleri arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Bölgenin yapısının dağlık olması ve fırtınalı havanın halen hüküm sürmesi dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarının ne zaman sona erdirileceğine ilişkin herhangi bir şey söyleyemeyeceklerini belirten wik, olay yeri ve çevresinde halen yardım bekleyen kaç kişi olduğunu henüz bilemediklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:47
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