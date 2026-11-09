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Dünya Polonya’da 6 kişiyi katleden şahıs hastanede öldü
Dünya

Polonya’da 6 kişiyi katleden şahıs hastanede öldü

Yeniakit Publisher
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Polonya’da 6 kişiyi katleden şahıs hastanede öldü

Polonya’nın Krakow kentinde cumartesi günü yaşanan ve ülkede benzeri görülmemiş büyüklükteki silahlı saldırıda 6 kişinin ölümüne neden olan saldırgan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Polonya polisinin sabah yaptığı açıklamada, Krakow kentinde silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

POLONYA'DAKİ KANLI SALDIRI

Cumartesi günü Krakow'un tarihi şehir merkezindeki Ana Meydan'da (Main Market Square) rastgele sivillere ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada vurularak ağır yaralanmıştı.

Polonya makamları, saldırıda 4'ü kadın 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırganın ailesinin evinde de 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, olayla ilgili terör saldırısı kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

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