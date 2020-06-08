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Aktüel

Polonya’da 12 kömür madeni Kovid-19 nedeniyle kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:52:23 -
Polonya’da 12 kömür madeni Kovid-19 nedeniyle kapatıldı

VARŞOVA (AA) - Polonya’nın güneyinde yer alan 12 kömür madeni, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 haftalığına kapatıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Jacek Sasin ve Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski düzenledikleri basın toplantısında maden işletmelerinde artan vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sasin, salgın nedeniyle 12 kömür madeninin 3 hafta kapatılacağını, maden işçilerinin ücretlerinde bu zaman zarfında herhangi bir kesinti olmayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Szumowski de son birkaç günde 671’i maden bölgesinden olmak üzere bin 151 yeni vakanın tespit edildiğini, bugün görülen 219 yeni vakanın 151'inin maden bölgesinde olduğunu kaydetti.

Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 26 bin 780’e, salgın nedenli can kaybı ise 1161’e ulaştı.

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