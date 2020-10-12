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Aktüel Polonya ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım'ın yasa dışı ilhakını sona erdirme çağrısı
Aktüel

Polonya ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım'ın yasa dışı ilhakını sona erdirme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:13:36 -
Polonya ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım'ın yasa dışı ilhakını sona erdirme çağrısı

KİEV (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını sonlandırması çağrısı yaptı.

Zelenskiy ve Duda, Kiev'de devlet başkanlığı sarayında görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını durdurması çağrısı yaptı.

Duda, Polonya'nın Ukrayna'nın sınırlarını desteklediğini aktararak, Donbas bölgesinin ve Kırım'ın Ukrayna'a dönmesi gerektiğini vurguladı.

- Rusya'ya yaptırımlar devam etmeli

Duda, Rusya'ya yaptırımların yarımadanın ilhakı sona erene dek sürmesi gerektiğini belirtirken, Zelenskiy, ülkesinin NATO yolunda Polonya'nın desteğine müteşekkir olduğunu ifade etti.

Görüşmede taraflar Ukrayna ve Polonya'daki azınlıkların haklarının korunmasının önemine vurguladı.

Zelenskiy ve Duda yarın Ukrayna-Polonya ekonomi forumu için Odessa kentine gidecek.

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