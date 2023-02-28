Polonya, Rusya'dan ham petrol ithalatını durdurma kararı aldı
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatını şubat veya mart ayında durduracağını belirtti.
Polonya Başbakanı Morawiecki, 2016'dan bu yana Rusya'dan petrol ithalatının azaltıldığını ve yılbaşında yüzde 10'a düşürüldüğünü söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle "Rusya'nın karbon yakıtlarına yönelik topyekûn ambargonun ana başlatıcısının Polonya olduğunu" belirten Morawiecki, "Rusya'dan petrol ithalatımız şubat veya martta sıfıra inecek." dedi.
Polonya'nın en büyük petrol ve gaz şirketi PKN Orlen, 25 Şubat'ta Rusya'nın Druzhba boru hattından Polonya'ya petrol sevkiyatını askıya aldığını duyurmuştu. (İLKHA)