  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Polonya medyasına siber saldırı
Medya

Polonya medyasına siber saldırı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 16:08:00 -
Polonya medyasına siber saldırı

Polonya'nın en çok satan gazeteleri, haftalık dergileri ve haber sitelerinin siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Polonya'nın en çok satan gazeteleri, haftalık dergileri ve haber sitelerinin siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin en çok satan ikinci, üçüncü ve dördüncü gazeteleri olan Super Express, Gazeta Wyborcza ve Rzeczospolita'nın yanı sıra en çok satan haftalık haber dergisi Polityka ve haber siteleri wPolityce ve Niezalezna siber saldırıya uğradı.

wPolityce tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "İnternet sitemize yönelik bir DDoS hack saldırısı devam ediyor. Polonya Dijital İşler Bakanlığından edinilen bilgiye göre saldırının arkasında Rus hacker grupları var." ifadeleri kullanıldı.

Gazeta Wyborcza'nın açıklamasında ise, internet sitesinin bugün normalden çok daha yavaş çalıştığı belirtilerek "Bu sorunlar için özür dileriz. Dijital İşler Bakanlığı internet sitemize bir DDoS saldırısı yapıldığını doğruladı." ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23