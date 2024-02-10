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Dünya Polonya, Hollanda, Almanya ayağa kalktı! Askerlik kararı: 'askeri Schengen'i imzaladı! Resmen ilan ettiler
Dünya

Polonya, Hollanda, Almanya ayağa kalktı! Askerlik kararı: 'askeri Schengen'i imzaladı! Resmen ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:00:00 - 2024-02-10 10:04:42
Polonya, Hollanda, Almanya ayağa kalktı! Askerlik kararı: 'askeri Schengen'i imzaladı! Resmen ilan ettiler

Almanya ve Hollanda tarafından da imzalanan anlaşma ile hızlı bir yardım koridoru oluşturulmasını olanarak sağlayarak NATO'nun doğu kanadından gelecek olası tehditlere karşı Avrupa güvenliği için somut bir adım atılmış oldu

Almanya ve Hollanda tarafından da imzalanan anlaşma ile hızlı bir yardım koridoru oluşturulmasını olanarak sağlayarak NATO'nun doğu kanadından gelecek olası tehditlere karşı Avrupa güvenliği için somut bir adım atılmış oldu

Polonya, katılımcı devletler arasında asker hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçlayan bir Avrupa girişimi olan ve 'askeri Schengen' olarak adlandırılan anlaşmaya katıldı.

Almanya ve Hollanda tarafından da imzalanan anlaşma hem Ukrayna ile dayanışma gösterisi hem de hızlı bir yardım koridoru oluşturulmasını sağlayarak NATO'nun doğu kanadından gelecek olası tehditlere karşı Avrupa güvenliği için somut bir adım oldu.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e göre Ukrayna'daki çatışma hızlı seferberliğinin önemini ortaya koydu. Hollanda'nın Polonya Büyükelçisi Daphne Bergsma da askeri hareketliliğin artan jeopolitik zorlukların üstesinden gelinmesinde merkezi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

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