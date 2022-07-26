Polonya hızla silahlanıyor!

2. dünya savaşına Rus istilasına uğrayan Polonya aynı acıyı bir daha yaşamak istemiyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra korkuya kapılan Polonya, Avrupa'daki en güçlü NATO ordusunu kurmak istiyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Rusya ve Belarus'u, güçlü orduyla caydırılması gereken potansiyel birer düşman olarak gördüklerini söyledi.

Polonya'da yayımlanan Siece dergisinde dün yayımlanan röportajda Błaszczak, Belarus ve Rusya'yla sınır komşusu olduklarına dikkat çekti:

Cephe hattındayız

Savunma Bakanı, ordunun düşmanları korkutup kaçıracak kadar büyük ve güçlü olması gerektiğini savundu:

Kremlin yöneticileri güçlüleri vurmuyor. Zayıflık gördüklerinde saldırıyorlar. En nihayetinde hem topçu hem de tank açısından Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak.

2018'de sipariş edilen ABD yapımı uçaksavar füzesi Patriot'ın ilk partisinin bu yıl geleceğini duyuran Błaszczak, hava savunma füze sistemi tedarik edeceklerini de bildirdi. Bu sistemin, Birleşik Krallık yapımı Sky Saber'la "eşdeğer" bir teknoloji olduğunu açıkladı.

Sovyetler Birliği döneminden kalma 200'ü aşkın T-72 tankını Ukrayna'ya gönderen Polonya, silah stokunu yenilemeye çalışıyor.

Błaszczak, ABD'den kullanılmış 116 M1 Abrams tankı satın alındığını geçen hafta duyurmuştu. Bunun dışında 250 yeni tank için de anlaşma yapıldığını ifade etmişti.

Nüfusu 38 milyonu bulan Polonya'da askeri personel sayısı yaklaşık 150 bin. Ordunun envanterinde 863 tank, 4 bin 786 zırhlı araç ve 452 hava aracı var.