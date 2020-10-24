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Aktüel Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Aktüel

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:28:55 -
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

VARŞOVA (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Blazej Spychalsky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Duda'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ama kendisini iyi hissettiğini belirtti.

- Polonya’da sert tedbirler yürürlüğe girdi.

Son dönemde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan yeni tedbirler bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna göre iki hafta süresince restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermeyecek. 16 yaşın altındaki çocukların gün içi 08.00’den 16.00’a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni tedbirler kapsamında etkinliklere 5 kişiden fazla katılımcıya izin verilmezken, 70 yaş üstü bireylerin dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 228 bin 318 vaka tespit edilirken, 4 bin 172 kişi hayatını kaybetti.

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