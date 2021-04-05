Polonya ahlâksızlığa set çekiyor

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından bu yolda benzer bir adım da Polonya’dan geldi... Polonya da ahlaksızlığı normalleştiren İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik ilk ciddi girişimini yaptı. Ülkede hükümetin “Aile değerleriyle uyumsuz” diyerek karşı olduğunu sık sık belirttiği “İstanbul Sözleşmesi”den çekilmeye yönelik bir tasarıyı parlamentoya sundu. Parlamento da, sözleşmeden çekilmeyi sunan yasa tasarısını oylayarak, parlamento komitelerinin incelemesine sundu.

Polonya’da hükümet yetkililerinin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilip kürtaj ve eşcinsel evliliği yasaklayan yeni bir sözleşmeyle değiştirmek istediği belirtildi. Katolik inancının yaygın olduğu ülkede ahlaksızlığı savunan İstanbul Sözleşmesi’nin aile değerlerini yok ettiğini belirten Polonya hükümeti, “aile değerlerini” korumaya yönelik adımları atmadan geri durmayacaklarını da ifade etti.

LGBTİ yanlıları endişeliymiş!

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı da tıpkı ülkedeki LGBTİ savunucuları gibi Polonya’da durumun endişe verici” olduğunu söyleyerek “Polonya’da İstanbul Sözleşmesi’ni aile hakları üzerine bir sözleşmeyle değiştirme çabalarını endişeyle izliyoruz” açıklamasını yaptı.

Polonya’daki LGBTİ yanlıları ise sözde “kadın hakları” diyerek sözleşmeden çekilme tasarısına tepki gösteriyor.