Polonya AB'nin sopasını kırdı

Avrupa Birliği (AB) ile Polonya arasındaki gerginlik büyüyor. Geçtiğimiz hafta Polonya Anayasa Mahkemesinin “ulusal yasaların AB yasalarından üstün olduğuna” yönelik kararı AB’den eleştiri alırken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda AB’ye sert çekti. Morawiecki, AP Genel Kuruluna katılarak, “Polonya’daki hukukun üstünlüğü krizi ve AB hukukunun üstünlüğü” başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Finansal cezalandırma ve üyelik tehdidi

Morawiecki, kendisinden önce konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Polonya Anayasa Mahkemesinin kararına karşılık AB’nin seçenekleri arasında AB fonlarını kullandırmayarak finansal cezalandırma ile üye ülkenin haklarının askıya alınmasını öngören AB anlaşmasındaki 7. maddeyi saymasına tepki gösterdi.



“Tehdit dilini reddediyorum. AB siyasetçilerinin Polonya’ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim. Şantaj, bir üye ülkeye yönelik politikalarda yöntem olmamalıdır” diyen Morawiecki, ülkesinin Avrupa’nın özgürlüğü için savaştığını, 1920’de Paris ve Berlin’i Sovyet saldırılarına karşı koruduklarını, 1939’da Nazi Almanyası’na karşı savaştıklarını, 1981’de totaliter komünist sisteme karşı Polonya’daki hareketin umut olduğunu söyledi. Polonya’nın AB’ye katılırken “eli boş gelmediğini” dile getiren Morawiecki, AB’nin doğu sınırlarını Litvanya ve Letonya ile birlikte Polonya’nın koruduğunu, ülkesinin AB’ye ekonomik kazanımlar getirdiğini belirtti.

Talimat almayı kabul etmeyiz

Polonya’ya yönelik hukukun üstünlüğü eleştirilerine cevap veren Morawiecki, AB’nin tarihteki en başarılı uluslararası birliktelik olduğunu ancak “bir devlet” olmadığını, AB içindeki devletlerin egemenlik haklarının bulunduğunu vurguladı. Morawiecki, “Polonya’nın en üst yasası anayasadır. Anayasamız, her türlü kanunun üstünde gelir ve ilke Polonya hükümeti tarafından korunmaktadır. Üye ülkelerden talimat almaya veya bir şeylerin dikte edilmesini asla kabul etmeyiz. Aramızda benzerlikler ve farklılıklar var. İş birliği yapacaksak bu tür farklılıkların olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sırf yasal sistemlerimiz farklı diye AB çökecek değildir” dedi.



Benzer kararların Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya gibi başka AB ülkelerinde de verildiğini savunan Morawiecki, “Polonya’nın AB’den ayrılması, Polexit gibi yalanların yayılmaması gerekir” diye konuştu.