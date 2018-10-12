Cumhurbaşkanlığı atamalarıyla kurulan Politikalar kurulu geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de açıklanmıştı. Politikalar Kurullarına atanan isimlere verilen maaşlar da açıklanmıştı. Peki Politika Kurullarına atananlara ne kadar maaş verilecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na üyeler atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atanmıştı. Kurul üyelerinin aldıkları maaşlara ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı. Kurullara atanan üyelere 11 bin 794 TL maaş verileceği iddia edilmişti.

Politikalar Kuruluna atanan isimler şunlar olmuştu: