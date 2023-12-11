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Yerel Polisten uyuşturucuya geçit yok
Yerel

Polisten uyuşturucuya geçit yok

Yeniakit Publisher
2023-12-11 09:59:00 -
Polisten uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı sıkı takibini sürdüren emniyet güçleri, aynı gün iki operasyon yaptı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu adres ve E.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 80 adet kırmızı-beyaz renkli, sentetik kapsül hap ele geçirildi ve incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Aynı gün Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde devriye görevini icra eden emniyet güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri H.G. isimli şahsın üzerinde arama yaparak; 2 adet kapsül şeklinde kırmızı- beyaz renkli uyuşturucu hap olabileceği değerlendirilen madde olduğunu tespit etti. Maddeye incelenmek üzere el konulurken, şüpheli H.G. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Şüphelilerden E.T. hakkında, ‘TCK 188 – Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’nden adli işlem uygulandı. Şüphelilerden H.G. hakkında ise, ‘TCK 191 - Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ gerekçesiyle tahkikata başlandı.

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