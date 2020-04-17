  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisten sürücülere sıkı denetim

Balıkesir´de sokağa çıkma yasağı öncesi şehrin bir çok noktasında polisler denetim yaptı.

2020-04-17 22:21:23 -
Polisten sürücülere sıkı denetim

Balıkesir´de sokağa çıkma yasağı öncesi şehrin bir çok noktasında polisler denetim yaptı. Denetimlerde ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı kontrol edildi


Balıkesir´de asayiş ve trafik ekipleri şehrin bir çok noktasında uygulama yaptı. Özellikle servis araçları üzerine yoğunlaşan ekipler, araç içerisindeki yolcularda ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda kontrolleri gerçekleştirdi. Drone ile de trafiğin kontrol edildiği uygulamalarda, araç sürücülerine kurallara uymaları ve kendi sağlıkları için maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı