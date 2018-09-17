Polisten 'okul güvenliği' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliğinin sağlanması amacıyla sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 8 kişiyi gözaltına aldı.17 Eylül 2018 Pazartesi 15:22
Bursa'da eğitim öğretim yılının başlaması öncesi sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şehir merkezlerindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler 8 kişiyi yakaladı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 486 sentetik hap, 68 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde paketlemeye yarayan malzemeler ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YORUM YAZ