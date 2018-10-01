THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!

Bursa'da İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesinde polisten kaçan araç, evin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken sürücü ortadan kayboldu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:37
Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, evin duvarına çarparken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, tehlikeli şekilde trafikte ilerleyen 31 AY 937 plakalı aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu aracı adliye kavşağında durdurmak istedi. A.C.A., idaresindeki araç polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kemalpaşa Mahallesi Yeşilçayır Caddesi üzerinde kaçan 4 kişinin içerisinde bulunduğu araç, Çiçek Sokağa girmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarptı.

Kazanın ardından ehliyeti bulunmadığı öğrenilen araç sürücüsü kaçarken araç çekiciyle otoparka çekildi. Kaçak sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:37
  1. Bursa
  2. İnegöl

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü tek golle geçti
    1. Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü..
    2. Irak'ta Eylül ayında 75 kişi hayatını..
    3. Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!
    4. Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
    5. Süper Lig'deki fırtınanın adı Edin..
    6. Erol Bulut: İstediğimiz puanı aldık!
    7. Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında..
    8. Şiddetli yağış hayatı felç etti!
    9. Terör devleti İsrail, 30 Filistinliyi..
    10. Irak'ta büyük anlaşmazlık! Seçim..
    11. İstanbul'da göbeğinde kan donduran..
    12. Visca 3. golünü attı
    13. WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor!
    14. Trump, USMCA Anlaşması'nı duyurdu
    15. Ankara'da iki otomobil çarpışarak..
    16. Başakşehir, Malatya'ya takıldı
    17. Instagram ile ilgili flaş açıklama!..
    18. Cezayir ordusundan Libya sınırında..
    19. 15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit'in oğluna..
    20. Antalyaspor tek attı zirveye ortak..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var