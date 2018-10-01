Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!
Bursa'da İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesinde polisten kaçan araç, evin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken sürücü ortadan kayboldu.01 Ekim 2018 Pazartesi 22:37
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, evin duvarına çarparken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre, tehlikeli şekilde trafikte ilerleyen 31 AY 937 plakalı aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu aracı adliye kavşağında durdurmak istedi. A.C.A., idaresindeki araç polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kemalpaşa Mahallesi Yeşilçayır Caddesi üzerinde kaçan 4 kişinin içerisinde bulunduğu araç, Çiçek Sokağa girmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarptı.
Kazanın ardından ehliyeti bulunmadığı öğrenilen araç sürücüsü kaçarken araç çekiciyle otoparka çekildi. Kaçak sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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