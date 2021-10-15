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Yerel Polisten kaçan şüpheli yakalandı
Yerel

Polisten kaçan şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 04:47:00 -
Polisten kaçan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine bir otomobilde bulunan S.E'yi takibe aldı.

Takip edildiğini anlayan şüpheli 38 DSB 19 plakalı otomobille polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan şüpheli Esentepe Mahallesi Ömürlü Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlının kaçarken otomobilin camından attığı uyuşturucu madde bölgede yapılan arama sonucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten de işlem yapıldı.

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