Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu dolu poşetle araçtan atladı Antalya’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında araçla kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Antalya’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında araçla kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelilerden birisinin kovalamaca esnasında elindeki uyuşturucu dolu poşetle araçtan atlayarak kaçmaya çalışması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan Ö.D. ve C.S.’nin bulunduğu aracı takibe aldı. Şüpheliler, Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi’nde polislerin kendilerini takip ettiğini fark edince, kovalamaca başladı.

Kovalamaca sırasında C.S. elindeki uyuşturucu dolu poşetle otomobilden atlayarak, yerde yuvarlandı. Ayağa kalkan şüpheli, ekiplerden kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacının ardından şüpheli yakalandı.

Kaçmaya başlayan C.S. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Araçta ve poşette yapılan aramada 1 kilo 365 gram skunk, 981 uyuşturucu hap, pompalı av tüfeği, kurusıkı silah ele geçirildi.

Şüpheliler ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, C.S.’nin seyir halindeki otomobilden atlayarak, yerde yuvarlanması ve kaçmaya çalışması görüldü.

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