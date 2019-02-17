Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı

Son günlerde araçlarda meydana gelen akü hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlatan Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aküleri 16 suçtan kaydı bulunan ve 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G.'nin çaldığını belirledi. Ekipler, yakalamak için çalışma başlattığı şüpheliyi dün akşam saatlerinde 46 NE 605 plakalı hafif ticari araçta tespit etti. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, son olarak Hacı Mustafa Mahallesi'nde aracından inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Mahalle abluka altına alındı

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve mahalle kuşatıldı. Ekipler, Hüseyin G.'yi yakalamak için mahalledeki onlarca evin bahçesine girip kümesini, ahırını, deposunu didik didik aradı. Arama sırasında mahalle sakinlerinden birinin 'Keçilerim kaçtı, onları yakalamak için koşuyorum' diyen birini gördüğünü söylemesi üzerine ekipler o bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat süren kovalama ve arama çalışmaları sonunda Hüseyin G., bir evin ahırında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden aküleri çalarken kutup başlarını sökmekte kullandığı anahtar ele geçirildi. Şüphelinin kaçtığı araç ise çekici ile otoparka çekildi.

6 bin 339 lira ceza kesildi

Emniyete götürülen Hüseyin G.'nin ehliyetinin olmadığı, kaçtığı aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis; ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan Hüseyin G.'ye ayrıca 6 bin 339 lira da para cezası kesti.