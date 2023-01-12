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Yaşam Polisten kaçan hırsız öyle bir yerde yakalandı ki!
Yaşam

Polisten kaçan hırsız öyle bir yerde yakalandı ki!

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, polisten kaçabilmek için ilginç yerlere saklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 15:29:00 -
Polisten kaçan hırsız öyle bir yerde yakalandı ki!

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan aranan ve haklarında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan biri bazanın altında diğeri halının arkasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi Anafartalar mahallesinde bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda; 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan 15 yıl 6 ay Kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.T. polis ekiplerince bazanın altında, hakkında 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.S. ise halının arkasında saklanırken yakalandı.

"Bizi yakışıklı çıkarın"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.S. ve E.C.T., sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edilirken, şahıslar emniyet çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere; "Bizi yakışıklı çıkarın" diye seslendi.

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