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Yerel Polisten kaçak akaryakıt tesisine şok baskın!
Yerel

Polisten kaçak akaryakıt tesisine şok baskın!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 21:09:00 - 2023-11-29 21:10:28

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kaynaşlı ilçesinde bir iş yerine baskın yaptı.

800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ekipler İstanbul plakalı bir kamyona akaryakıt aktarıldığını görmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Ç.Ü. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan baskında variller içinde 800 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarımında kullanılan 1 adet elektrikli santrifüj ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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