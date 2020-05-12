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Aktüel

Polisten ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

Aliağa ilçe Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:11:23 -
Polisten ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

Aliağa ilçe Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı.


Aliağa Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerini Destekleme Derneği ile hayırsever vatandaşların destekleriyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 500 koli hazırlandı. Hazırlanan koliler, vatandaşların belirlenmesinin ardından evlerine kadar götürüldü.


Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu gibi kötü dönemlerde milletimize daha çok destek vermemiz gerektiği bilincindeyiz. Elimizden geldiğince, bütçemiz imkanlarında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" denildi.

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