Polisten hırsızlığa karşı farkındalık çalışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaları için uygulamalı farkındalık çalışması yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre vatandaşların evden ve işyerinden hırsızlık mağdur olmalarını engellemek, alabilecekleri etkili ve bireysel önlemleri anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 4 Ağustos Salı günü Küçükçekmece ve Ümraniye'de apartman zillerine basan polisler kendilerini kargocu, sucu, hırsız gibi tanıtarak vatandaşlardan kapıları açmalarını istedi. Kapıları açan vatandaşların evlerine giden polisler gerekli bilgilendirmeleri yaparak, her birine broşür verdi.

Hırsızlık olaylarına karşı farkındalık amacıyla yürütülen çalışmaların başka ilçelerde de yapılması bekleniyor.