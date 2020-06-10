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Aktüel

Polisten drone ile vatandaşlara ’sosyal mesafe’ uyarısı

Eminönü Meydanı ve Mısır Çarşısı çevresinde polis ekipleri, “hoparlörlü drone” ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:06:15 -
Polisten drone ile vatandaşlara ’sosyal mesafe’ uyarısı

Eminönü Meydanı ve Mısır Çarşısı çevresinde polis ekipleri, “hoparlörlü drone” ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.


Dünyayı etkisi atlına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye başlanmıştı. Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla vatandaşlar tarihi meydanlar ve çarşılara akın etmeye başladı. Bu kapsamda polis ekipleri zaman zaman ihlal edilen sosyal mesafe kuralı için, “hoparlörlü drone” ile havadan vatandaşları uyardı.

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