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Aktüel

Polisten drone ile 65 yaş ve üzerine sosyal mesafe denetimi

Burdur’ da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yürüyüş mesafesi ile sınırlı olmak üzere dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:29:14 -
Polisten drone ile 65 yaş ve üzerine sosyal mesafe denetimi

Burdur’ da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yürüyüş mesafesi ile sınırlı olmak üzere dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı.


Şehir Merkezindeki Cumhuriyet Parkında sosyal mesafeye uyan yaşlılar banklarda güneşin keyfine vardılar. Parkta yaşlıları gören Burdur Valisi Hasan Şıldak yaşlıların bayramını kutladı, onlarla sohbet etti, küçük hediyeler sundu. İki aydır evden çıkmadıklarını belirten yaşlılar, "Bugün biraz dışarı çıkma imkanı bulduk, buna da şükür" diyerek sağlıklı günler dilediler. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise drone ile yaşlıların sosyal mesafeyi uyup uymadıkları kontrol edildi.

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