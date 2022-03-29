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Gündem Polisten akaryakıt istasyonunda gümrük kaçağı sevkiyatına suçüstü
Gündem

Polisten akaryakıt istasyonunda gümrük kaçağı sevkiyatına suçüstü

Edirne'de polis ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda tırdan ticari araca yüklenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:03:00 -
Polisten akaryakıt istasyonunda gümrük kaçağı sevkiyatına suçüstü

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bir akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı bir tırdan ticari araca koliler yüklendiği istihbaratı üzerine bölgeye hareket etti.

Yapılan aramada, kaçak 13 bin 716 gözlük ve 58 araç motor parçası ele geçirildi.

V.M, G.K. ve M.H. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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