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Aktüel

Polis,sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi

Niğde’de polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 462 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:21:55 -
Polis,sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi

Niğde’de polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 462 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Niğde’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisini altıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada , 462,53 sentetik kannabinoid ve bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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