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Polislerimizden gözleri yaşartacak hareket! Evlerine kavuştular

Eskişehir'de tek katlı eski ve harap bir evde yaşayan Şençifti, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin takdir edilesi yardımları sayesinde, 4 yıl önce banka kredisiyle aldıkları ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle taşınamadıkları yeni evlerine yerleşti, eksik eşyalarına kavuştu.

10 Temmuz 2018 Salı 16:56
Polislerimizden gözleri yaşartacak hareket! Evlerine kavuştular

Başpolis Ramazan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyarete gelen Esentepe Mahallesi İmbat Sokak sakinlerinin, tek katlı metruk bir evde yaşayan 74 yaşındaki Turhan Şen ve 65 yaşındaki Fatma Şen çiftinin zor durumda olduğunu bildirdiklerini söyledi.

Engin Dinç'in, yaşlılar ve engelliler konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Deniz, "Müdürümüzün talimatı üzerine şube müdürümüzle Şen çiftini ziyaret ettik. Evde gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Normalde diğer kurumlara yaptığımız yazışmalarla basit bir işlemdi bu çifte destek olmak ama gördüğümüz manzara karşısında çok etkilenmiştik. 'Aileye ilk etapta ne yapabiliriz' diye bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılacakları ve alınacak eşyaları saptadık çünkü yaşadıkları sağlıksız ortamdan bir an önce kurtulmaları gerekiyordu." dedi.


Deniz, Turhan Şen'in 4 yıl önce banka kredisiyle Sütlüce Mahallesi'nde bir ev aldığını ancak borcu bitmediği için buraya taşınamadığını öğrendiklerini dile getirerek, "Turhan Şen'in bir artı bir evi olduğunu belirledik. O eve taşınmalarına karar verdik. Biz de emniyet personeli olarak aramızda eksiklerini giderdik, ev ihtiyaçlarını temin ettik. Amacımız Şen çiftinin tamamen yeni eşyalarla donatılmış evlerinde yaşamlarını sürdürmeleriydi. Bunu da gerçekleştirdik." yorumunu yaptı.

Ramazan Deniz, "Kentte görev yapan tüm arkadaşlarımız yalnız yaşayan, yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımızı, ailelerimizi tespit ediyor ve sorunlarını gideriyor. Sonuçta hepimiz yaşlanacağız. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Onları yalnız bırakmayalım, kaderine terk etmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan Şen de zor şartlar altında yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu iyiliği yapan emniyet personeline teşekkür etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 16:56
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