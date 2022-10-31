Polisleri ve acil servisleri bezdirmişti! Apple Watch bu sefer işe yaradı

Amerikalı teknoloji devi Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği Far Out etkinliğinde pek çok önemli ürün tanıtmıştı. iPhone 14 serisinden Apple Watch Ultra’ya kadar pek çok cihaz ile karşımıza çıkan teknoloji devi, aynı zamanda daha önce adını duymadığımız Çarpışma Algılama özelliği ile yine gündeme oturmayı başarmıştı. Ancak gelin görün ki söz konusu özellik aradan geçen sürede sadece yanlış alarmları ile gündeme gelmişti.

Özellikle acil servis ekiplerinin son derece şikayetçi olduğu bu özelliğe göre, gerekli gereksiz yerde devreye giren ve kullanıcıların duyarsızlığı yüzünden cevaplanmayan acil çağrı talepleri yüzünden, acil servis ekipleri genelde yanlış bildirimler alıp vakit kaybı yaşamaktaydılar. Ancak geçtiğimiz gün gerçekleşen bir olay, Apple Watch Series 8’in kayıtlara geçen ilk gerçek hayat kurtarma hikayesi oldu.

Çarpışma Algılama özelliği ilk defa gerçekten bir hayat kurtardı!

Buna göre Nolan Abell isimli bir ABD vatandaşı, birkaç hafta önce hiç aklında yokken internette dolaştığı bir sırada karşısına çıkan Apple Watch Series 8’i sipariş etti ve olacaklardan habersiz bir şekilde kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz gün yaptığı bir seyahat sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir direğe çarpan Abell, bilincini kaybetmiş bir şekilde beklemeye başladı. Bu sırada devreye giren Apple Watch, önce Abell’a iyi olup olmadığını sordu ve yanıt alamayınca da durumu acil servis ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden acil servis ekipleriyse Abell’e gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından talihsiz kişiyi hastaneye kaldırdı ve böylece Abell ölümden dönmüş oldu. Olay sonrası yaşadıklarını anlatan talihsiz adam Tim Cook’a da bir teşekkür maili attığını ve kendisinin de çok nazik bir şekilde dönüş yaptığını belirtti.