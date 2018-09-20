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Polisleri tehdit eden FETÖ'cü eski emniyet amirine gözaltı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel DevletYapılanması (FETÖ/PDY) sanığı, KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri, adliye girişindex-ray cihazından geçmemek için orada bulunan polisleri tehdit edince gözaltına alındı.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:54
Polisleri tehdit eden FETÖ'cü eski emniyet amirine gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve ayağında elektronik kelepçe bulunan eski emniyet amiri Turgut Çivrillioğlu, Tokat Adliye binası girişinde buradaki x-ray cihazından geçmek istemedi.

Kendisini uyaran polis ekiplerine sinirlenen Çivrillioğlu'nun "Ben emniyet mensubuyum tanımadınız mı?" diyerek diğer taraftan geçtiği, giderken polislere dönerek, "Bekleyin eski günler gelecek. Bunun hesabı sorulacak" dediği belirtildi.

Adliye binasına girerken bu sözleri duyan bir avukat ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcının talimatı üzerine bina girişinde görevli polisler, Çivrillioğlu hakkında tutanak hazırladı. Daha sonra polis ekipleri, Çivrillioğlu'nu gözaltına aldı.

Çivrillioğlu'nun yargılandığı FETÖ/PDY davasından hapis cezası aldığı ve Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanan dosyanın Yargıtay'da olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:54
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