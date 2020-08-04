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Siyaset

Polisleri provoke eden Ekrem Dönmez'e Kılıçdaroğlu'ndan destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polislerle tartışan Hatay Baro Başkanı Dönmez'i arayarak destek mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:17:00 - 2020-08-04 13:22:09
Polisleri provoke eden Ekrem Dönmez'e Kılıçdaroğlu'ndan destek!

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez geçtiğimiz günlerde kimlik sorgusu yapan polislerle tartıştıktan sonra gözaltına alınmıştı. Ekrem Dönmez'in polis ekiplerine karşı sergilediği tavırlar, görüntüleri izleyenlerin tepkisini beraberinde getirmişti.

Hatay Baro Başkanı polisleri provoke etmeye kalkışınca gözaltına alındı
Hatay Baro Başkanı polisleri provoke etmeye kalkışınca gözaltına alındı

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Hatay Baro Başkanı polisleri provoke etmeye kalkışınca gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'ndan destek telefonu!

Olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti.

Polisleri provoke ederek tartışma çıkaran Ekrem Dönmez'i arayan CHP Lideri, geçmiş olsun dileğini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, polisler hakkında suç duyurusunda bulunan Ekrem Dönmez'den süreçle ilgili bilgi aldı ve yanında olduğunu gösterdi.

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