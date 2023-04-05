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Yerel Polisleri bile şoke etti! Midelerinden uyuşturucu çıktı
Yerel

Polisleri bile şoke etti! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 16:29:00 - 2023-04-05 18:34:24
Polisleri bile şoke etti! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında İran uyruklu şüphelilerin midelerinden uyuşturucu çıktı.

Erzincan polisinin yaptığı yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçtiğimiz 29 Mart 2023 tarihinde Üzümlü ilçesi D-100 karayolu üzerinde durdurulan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan İran uyruklu M.S. (27), M.H (42), ve S.A (40) isimli 3 şüpheli kişinin iç beden muayeneleri sonucunda, yutmak suretiyle uyuşturucu kuryeliği yaptıkları belirlendi.

Midelerinde uyuşturucu çıktı

Şüphelilerin, midelerinde 218 kapsül halinde toplam 1169 gram metamfetamin, 27 kapsül halinde toplam 290 gram Afyon sakızı olduğu belirlenirken, yanlarında ki valizlerinde ise 280 tablet sentetik ecza ile 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. M.S., M.H., ve S.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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