Sonra “Bu nedir” diye boş boş bakmayın! Gıda paketlerinde harf dönemi başlıyor! İşte tek tek anlamları
Türkiye'de raflardaki ambalajlı gıdaların besin kalitesini açıkça gözler önüne serecek yepyeni ve zorunlu bir etiketleme dönemi resmen başladı. Ürünlerin ön yüzünde yeşil 'A'dan kırmızı 'E'ye kadar uzanan harflerle yapılacak bu devrim niteliğindeki derecelendirme; şeker, tuz ve nişasta bazlı şeker oranlarını mercek altına alacak. Sağlık Bakanlığı altyapıyı sağlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı ise marketlerdeki etiket denetimlerini sıkı bir şekilde yürütecek.