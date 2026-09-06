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Sonra "Bu nedir" diye boş boş bakmayın! Gıda paketlerinde harf dönemi başlıyor! İşte tek tek anlamları

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Sonra “Bu nedir” diye boş boş bakmayın! Gıda paketlerinde harf dönemi başlıyor! İşte tek tek anlamları

Türkiye'de raflardaki ambalajlı gıdaların besin kalitesini açıkça gözler önüne serecek yepyeni ve zorunlu bir etiketleme dönemi resmen başladı. Ürünlerin ön yüzünde yeşil 'A'dan kırmızı 'E'ye kadar uzanan harflerle yapılacak bu devrim niteliğindeki derecelendirme; şeker, tuz ve nişasta bazlı şeker oranlarını mercek altına alacak. Sağlık Bakanlığı altyapıyı sağlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı ise marketlerdeki etiket denetimlerini sıkı bir şekilde yürütecek.

#1
Foto - Sonra "Bu nedir" diye boş boş bakmayın! Gıda paketlerinde harf dönemi başlıyor! İşte tek tek anlamları

Türkiye’de satılan ambalajlı gıdalarda besin kalitesini gösteren A, B, C, D ve E harflerinden oluşan “Beslenme Skoru” uygulaması zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı da ürünlerin besin değerinin hesaplanmasına yönelik dijital altyapıyı kullanıma açtı.

#2
Foto - Sonra "Bu nedir" diye boş boş bakmayın! Gıda paketlerinde harf dönemi başlıyor! İşte tek tek anlamları

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından devreye sokulan sistem, gıdaların 100 gram veya 100 mililitresindeki değerleri analiz ederek harf skoru üretecek. Hesaplamada şeker, tuz, doymuş yağ ve yüksek enerji olumsuz puanlanırken; lif, protein ile meyve ve sebze oranı skoru yükseltecek. En sağlıklı gıdalar yeşil renkli "A" harfini, besin profili zayıf olanlar ise kırmızı renkli "E" harfini alacak.

#3
Foto - Sonra "Bu nedir" diye boş boş bakmayın! Gıda paketlerinde harf dönemi başlıyor! İşte tek tek anlamları

Sistemde ürünün besin tablolarının yanı sıra içindekiler listesi de incelemeye alındı. Tatlandırıcılar, renklendiriciler ve nişasta bazlı şekerler (NBŞ) puanlamayı doğrudan etkileyecek. Glikoz veya fruktoz şurubu içeren ürünlere 4 olumsuz puan ekleneceği, belirli gıda boyalarını içeren ürünlerin sınıfının ise otomatik olarak bir basamak düşürüleceği bildirildi.

#4
Foto - Sonra "Bu nedir" diye boş boş bakmayın! Gıda paketlerinde harf dönemi başlıyor! İşte tek tek anlamları

Beslenme Skoru altyapısını Sağlık Bakanlığı sağlarken, ambalajlardaki etiket doğruluğunu Tarım ve Orman Bakanlığı denetleyecek. Gıda üreticilerine ambalaj değişimi için geçiş süresi tanınacağı, zorunlu uygulamanın başlama tarihinin ise yakında açıklanacağı kaydedildi.

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