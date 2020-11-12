Polislere evlilik yıldönümü izni kaç gün?
Polis mazeret izni kaç gün? Polislere evlilik yıldönümlerinde mazeret izni var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binlerce emniyet teşkilatı mensubunu mutlu edecek evlilik yıldönümü izni talimatı verdi. Peki Polisler evlilik yıldönümü iznini kaç gün kullanacak?
Kolluk kuvvetleri içerisinde yer alan ve Türkiye’nin göz bebeği kurumları arasında yer alan Emniyet Teşkilatı mensuplarına evlilik yıldönümlerinde kullanılmak üzere mazeret izni hakkı tanındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 21 Şubat'tan itibaren evlilik yıl dönümlerinde bir gün mazeret izni kullandırılması personele moral kazandırdı. Genelgenin yayımlandığı tarihten bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli 39 bin 124 personel, evlilik yıl dönümünde eşlerinin yanında olma imkanı buldu.