“Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum

yeniakit.com.tr Cübbeli Ahmet Hoca, 12 Eylül’deki sohbetinde, Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde eylem yaparak dağa kaçırılan çocuklarını isteyen annelere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dış mihrakların CHP-HDP ittifakını savunduğunu, söz konusu cephenin de başta ABD olmak üzere Türkiye düşmanlarına yarandığını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, “Bir tanesi gitmiyor çocuklarını isteyen kıymetli annelerimizin desteğine.” dedi.

Ahmet Hoca şunları söyledi:

“Ben gideceğim de, şimdi ortalık karışacak. Büyük olaylar olur, İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum yani. Koruma verecekler, polis verecekler.. Polislere de yazık. Biz zaten dua ediyoruz o annelerimize. Allah, ne kadar daha çocuğu kaçırılan varsa, onlara da bu cesareyi ihsan edip, binlercesinin birleşip bu HDP’nin başına geçirmesini nasip etsin. Yetti canımıza, her gün cenaze okuyoruz, şehitlere okuyoruz. Şu vaziyete bak.”