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Aktüel

Polislere Covid-16 siperliği

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üretilen yüz koruyucu siperlikler Karabük Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

2020-04-17 19:47:53 -
Polislere Covid-16 siperliği

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üretilen yüz koruyucu siperlikler Karabük Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.


Karabük Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri tarafından üretilen, bir hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin kullanımı için 200 adet yüz koruyucu siperlik teslim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu beraberinde Şube Müdürü Mehmet Özdemir, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Koşar ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret ederek koruyucu siperlikleri teslim etti.


Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bir hafta önce 100 adet yüz koruyucu siperlik İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti.

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