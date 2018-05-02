Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polislerden helal olsun dedirtecek hareket!

Düzce'de,bir polis ekibi, mağazanın önünde ağlayarak, babasından yeni kıyafetler almasını isteyen engelli Samet Koçak'a beğendiği giysileri aldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:04
Polislerden helal olsun dedirtecek hareket!

Düzce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Mansur Bayram Caddesi'nde devriye görevi yaparken, engelli Samet Koçak'ın giyim mağazasının önünde ağladığını gördü. Polisler, gencin neden ağladığını öğrenmek üzere yanına gitti. Samet Koçak'ın, babası Hüseyin Avni Koçak'tan kıyafet almasını istediği ancak maddi durumlarının yetersiz olduğu öğrenildi. Bunun üzerine 4 polis memuru, genci alarak, mağazaya götürdü. Samet beğendiği pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları alırken, polisler tarafından ücreti ödendi. Pamuk şeker de alınan Samet Koçak, büyük mutluluk yaşarken, polislere teşekkür etti. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:04
  1. Düzce
  2. düzce
  3. polis
  4. yardımsever

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den Perinçek'e ittifak telefonu: Sizi almayacağız
    1. CHP'den Perinçek'e ittifak telefonu:..
    2. TSK açıkladı: İmha edildiler!
    3. Gençlik hevesi sigaraya kanmayın!
    4. Rahat bir yolculuk için bunları yapın
    5. Modern hayatta kadına bakış ve..
    6. Ünlü yapıt hava kirliliği tehdidi..
    7. Polislerden helal olsun dedirtecek..
    8. İşte emekli ikramiyesinde merak..
    9. Konya'daki soygunun nedeni şoke etti!
    10. Abdüllatif Şener'den 'aday benim' gülüşü
    11. Erdoğan uyarmıştı! PKK yandaşları..
    12. "Tolga Örnek: Fatih Altaylı babamın ve..
    13. DAEŞ'in sözde emiri Sakarya'da..
    14. Validen köyüne dönen Sivaslılara müjde!
    15. Ahmet Hakan'ı şok eden soru: Bu kadar..
    16. Sapık İlahiyatçı provokasyonlarına..
    17. Tahkim Kurulu olaylı derbi hakkındaki..
    18. Türkiye bu olayı konuşuyor!..
    19. Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı..
    20. Boğulduğu iddia edilen kişiden şok..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
    HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Abdüllatif Şener'den skandal sözler
    Abdüllatif Şener'den skandal sözler